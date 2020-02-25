البحث العلمى والبحوث الزراعية يُقيمان المردود الاقتصادي للنهوض بإنتاجية القمح

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، اليوم، ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، وهى إحدى المبادرات والمشروعات التي تدعمها وتمولها وتشرف على تنفيذها أكاديمية البحث العلمى سنويا منذ موسم 20112012 من خلال فريق بحثى من مركز البحوث الزراعية.وتم خلال فعاليات ورشة العمل مناقشة إنجازات الحملة من فرص وتحديات خلال المرحلتين السابقتين، وذلك بحضور فريق العمل والجهات الداعمة والمنفذة والمعاونة والمستفيدة، ونخبة من الخبراء والمهتمين بتطوير وإنتاج وتصنيع القمح، والسادة المزارعين والمرشدين الزراعيين.وفى كلمته أشار رئيس الأكاديمية أن الحملات القومية هى أحد أهم آليات أكاديمية البحث العلمى لتطبيق مخرجات البحث العلمى وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة وساهمت الحملة طبقا لتقارير مركز البحوث الزراعية فى زيادة إنتاجية محصول القمح فى الحقول الإرشادية بمتوسط 24.5 أردب للفدان مقابل المتوسط العام للجمهورية بحوالى 18.50 أردب للفدان خلال موسم 20182019، إلى جانب توفير أكثر من 20% من كمية مياه الرى عند الزراعة على المصاطب، بالإضافة إلى توفير من 25-50 % من كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة.وأضاف صقر أن الأكاديمية خصصت للمبادرات والمشروعات التطبيقية منذ عام 2018 حتى الآن ما يقرب من 267 مليون جنيه، وهو رقم وإن كان لا يزال متواضعًا إلا أنه ضعف ما كان مخصص من قبل خلال خطة عامي 20172018، كل ذلك ساعد في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ويمكن قياسها وساهم في تطوير دور الأكاديمية لتؤدي الدور الذي أُنشئت من أجله، ونناقش حاليا مع رئيس مركز البحوث الزراعية الملامح الرئيسية لحملة جديدة للإرشاد الزراعى الالكترونى وكذلك إمكانية إنشاء شركات تكنولوجية ناشئة من شباب الخريجين من الزراعة والطب البيطرى والتجارة من أبناء القرى لتقديم خدمات الإرشاد الزراعى بعد تأهيلهم وتدريبهم واعتمادهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والإرشادات مقابل اشتراكات رمزية من المزارعين بشرط تحقيق زيادة معنوية فى الانتاجية يشعر بها الفلاح، وسيتم عرض الخطة فور الانتهاء منها على معالى وزير الزراعة.ومن جانبه أوضح د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية أنها نظرا لأهمية الحقول الارشادية فإننا نزيد سنويا من عدد الحقول الإرشادية على مستوى الجمهورية ووصل عدد الحقول إلى 6387 حقل إرشادى، تمول أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منهم 3700 حقل إرشادى والتى تمثل 55% من إجمالي الحقول الإرشادية، وتخدم حوالى 3 ملايين فدان قمح أى بمعدل حقل قمح ارشادى لكل حوالى 600 فدان، والمستهدف بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم أكاديمية البحث العلمى زراعة حقل إرشادى لكل 1000 فدان قمح، وأن الحملة ساهمت فى زيادة الإنتاجية وتوفير المياه والتقاوى بالاضافة إدخال زراعة البرسيم الفحل بعد حصاد الأرز المبكر أو الذرة الشامية قبل زراعة القمح، مما أتاح للمزارع الفرصة للحصول على 20 طن علف أخضر فى وقت الندرة وزيادة دخل المزارع من 2000- 3000 جنيه للفدان وتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها.وتم توقيع عقد اتفاق للمرحلة الثالثة من المشروع بين أكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الزراعية، بإجمالى تمويل 3 ملايين و800 ألف.كما كرم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى المزارعين المتميزين والمرشدين الزراعيين المتميزين الذين حققوا إنجازات خلال المرحلة السابقة في زيادة إنتاجية الحقول الإرشادية.