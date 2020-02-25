ضوابط جديدة لعمل القنوات والمواقع الأجنبية في مصر

منعت اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام، التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا، تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلا أو مباشرا من داخل جمهورية مصر العربية إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام ووفقا للقواعد والشروط التي يضعها.كما تضمنت اللائحة، أنه في جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة إلا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام، ويستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.