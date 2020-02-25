المغرب يرفع درجة تأهبه لمواجهة كورونا

رفعت السلطات المغربية من درجة الجاهزية والتأهب فى مختلف النقاط الحدودية وكـذا فى المؤسسات الصحية المرجعية، فى ظل اتساع رقعة الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.وتأتى هذه الخطوات، بعدما قررت إيطاليا إغلاق بلدات في شمال البلاد ومنع الدخول إليها أو الخروج منها دون تصـريح، عقب تسجيل 152 حالة إصابة ووفاة أربعة أشخاص.واستنفرت وزارة الصحة المغربية أجهزتها، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والمصالح الطبية للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة المتدخلة على مستوى نقاط العبور الحدودية، من أجل تشديد إجراءات المراقبة وإخضاع أي حالة تحوم حولها شبهات أو أعراض معينة للفحص الدقيق قبل السماح للمعنيين بالمغادرة.