عبد الغفار والمدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي يبحثان دعم الجامعات التكنولوجية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، مالين بلومبرج المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية، وجيهان السكري الخبير الاجتماعي والاقتصادي بالبنك؛ لبحث التعاون بين الجانبين لدعم الجامعات التكنولوجية الجديدة، بمقر الوزارة.فى بداية اللقاء، أكد الوزير أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك التنمية الأفريقي، مشيدًا بدور البنك في دعم التعليم الفني، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية لمصر والقارة الأفريقية.وتناول اللقاء مناقشة مقترح دعم خمس جامعات تكنولوجية جديدة، والذي تسعى وزارة التعليم العالي فى المرحلة الحالية لإنشائها بالمناطق الصناعية في (6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر)، وتم الانتهاء بالفعل من وضع الرسومات الخاصة بها وبدء أعمال الإنشاءات. لافتًا إلى أن خطة الدولة تسعى للوصول بعدد الجامعات التكنولوجية إلى 27 جامعة بمعدل جامعة لكل محافظة.كما استعرض الوزير الجامعات التكنولوجية التي تم الانتهاء منها بــ"قويسنا، وبني سويف، والقاهرة الجديدة"، وبدء الدراسة بها هذا العام الدراسي 2019 2020، كما استعرض الرسومات الخاصة بالجامعات التكنولوجية التي سوف يتم البدء في إنشائها خلال العام الحالي.و أوضح الوزير، أن هذا النوع من التعليم سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الوزارة نحو تطوير التعليم الفني، وإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية والالتحاق بسوق العمل.وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع كل الأطراف الدولية لدعم الاستثمار في مجال التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات، وخصوصًا في التعليم التكنولوجي، فى إطار توفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، واستحداث مسارات جديدة متكاملة للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي موازية لمسار التعليم الأكاديمي.ولفت د.عبد الغفار إلى أن الغرض من المشروع المقدم هو توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي للحصول على درجات جامعية ودراسات عليا.ومن جانبها، أشادت مالين بلومبرج بالجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي في تطوير التعليم الفني وبالجامعات التي تم الانتهاء منها بــ"قويسنا، وبني سويف، والقاهرة الجديدة"، وبدء الدراسة بها، مؤكدة حرص البنك على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر بمجال التعليم.وتم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلى البنك الأفريقي للتنمية لتحديد المجالات التى يمكن للبنك أن يقدم فيها الدعم للجامعات التكنولوجية الجديدة.