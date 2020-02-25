راغب علامة يستعرض مهاراته على كورنيش بيروت (فيديو)

شارك المطرب اللبناني راغب علامة، جمهوره بمقطع فيديو، أثناء ممارسة تمارين رياضية على كورنيش بيروت.وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره علامة عبر صفحته على "إنستجرام" مدى رشاقة راغب علامة ومهاراته في ممارسة التمارين مع أصدقائه وعلق: "ما في أحلى من التمارين الصباحية".من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.