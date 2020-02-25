أشرف صبحى: الوزارة تعمل على تطوير الطب الرياضى وعلاج المصابين

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الطب الوقائي من الموضوعات المهمة الحيوية في الوسط الرياضي، التي تتبنى الإصابات بالملاعب والتأهيل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير الطب الرياضى، حيث نسعى إلى علاج المصابين من الرياضيين المصريين من خلال التعاون مع خبراء في هذا المجال.جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحي، صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولى للطب الرياضى الإصابة والتأهيل، الذي تنظمه النقابة العامة للمهن الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة "بوينت سبورت" الإماراتية، بمكتبة الإسكندرية، بحضور النائب الدكتور فتحي محمد ندا، النقيب العام، وعبدالله أحمد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بوينت سبورت" الإماراتية، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.وأعرب الوزير عن شكره للنقابة العامة، وذلك لسعيها في الشراكة مع مؤسسة إماراتية، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الرياضية إحدى الإدارات المهمة التي تعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وأن هناك رؤية داخل الوزارة في الاستفادة من أساتذة المهن الرياضية في اتخاذ الحلول، ومضيفًا أنه على النقابة العامة زيادة مواردها من خلال وضع استراتيجية واضحة.وأكد أن الوزارة تعمل الآن على تطوير الطب الرياضي، ونحن نسعى إلى علاج المصابين من الرياضيين داخل مصر من خلال خبراء في هذا المجال، لافتًا إلى أن الرياضة أمن قومي، ونحن الآن في مرحلة التطوير والتأهيل، وأننى منذ تولي المهمة كان لا بد من استراتيجية واضحة من أجل الوصول إلى الهدف داخل الوزارة.