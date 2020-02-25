قطع التيار الكهربائي عن 25 منطقة بسمنود

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الثلاثاء، عن قطع الكهرباء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت القادم، من محطة محولات سمنود القديمة ولوحة توزيع أبوعلى بالمحلة الكبرى، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.وأشار المهندس أشرف الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن الأماكن التى يشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمركز سمنود هى، قرية أبوصير، قرى بنا أبوصير، وميت بدر حلاوة، وكفر الصارم، بهبيت الحجارة، وطليمة، وغزبة نظيف، وعزبة حميدة، وعزبة عماشة، ومصنع الوبريات، ومصنع الدلتا للحديد، ومنطقة مساكن البدراوى بالمدينة، ومحكمة سمنود، ومنطقة المحكمة.وأضاف أن الأماكن التى سيتضمنها الانقطاع بالمحلة الكبرى هي منطقة منشية مبارك بأبو علي، وشارع الثورة، وشارع الشهداء، وشارع مركز شباب أبو علي، وشارع مدرسة الصنايع، وشارع الوحدة المحلية، وشارع مركز الشرطة، ومحطة المياه بمبارك، والسلندرات 1 و2، ومدخل قرية أبو علي.