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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام شنقا لـ 5 متهمين في قضايا قتل بالمنيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:59 م
الإعدام
الإعدام
المنيا ـ على حسين
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عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم، 5 متهمين بالإعدام شنقًا، من بينهم سيدة ونجلها؛ لتورطهم في 3 جرائم قتل وقعت بمركز ملوي في وقت سابق.

وأكد مصدر قضائي، أن المتهمين الـ5 الصادر بحقهم حكم الإعدام، سبق وأصدرت المحكمة قرارا ضدهم بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم شنقا.

وأضاف أن الحكم شمل معاقبة كل من: "م.ف"، ونجلها "ك-ا"، لاتهامهما بقتل زوج الأولى خنقا ودفن جثمانه في القضية رقم 1173 كلي 2019 جنوب المنيا، و"أ - ن -ع"، و"ر. ك.ع" لقتلهما "ف- ن - و"، في القضية رقم 1173 لسنة 2018 كلي جنوب المنيا "قتلًا عمدًا"، و"ع-أ – ف المتهم بقتل "و.ع.ر" بمركز ملوي، في القضية رقم 1569 لسنة 2018 كلي جنوب المنيا قضية قتل عمد.

وكانت هيئة المحكمة نظرت القضايا الثلاث، واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعات الدفاع، وقررت إحالة أوراق القضايا الثلاث إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، وحددت جلسة، اليوم، للنطق بالحكم.

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