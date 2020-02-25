رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان في البرلمان بشأن انسحاب الزمالك: مهزلة أساءت لمصر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:57 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم النائب أسامة شرشر، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن ما حدث من مهزلة تضر بسمعة وكرامة وتاريخ مصر أثناء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال النائب في بيانه العاجل، إن ما حدث مهزلة بكل المقاييس وتسئ لسمعة مصر سواء ما حدث في دولة الإمارات الشقيقية أو ما حدث بالأمس، مضيفا أن انسحاب أحد الفريقين من مباراة جماهيرية تنتظرها الجماهير بشغف في كل أنحاء الوطن العربي والعالم أجمع، هو أمر مخزي ويسئ لسمعة الرياضة المصرية وللدولة المصرية ذاتها.

"كما أن هذا المشهد المخزي صدّر العديد من الصور السلبية، منها الإيحاء بعدم قدرة الدولة المصرية على تنظيم مباراة في كرة القدم، كما أعطى صورة سلبية للشباب والأطفال عن الروح الرياضية وعدم احترام الجماهير أو المنافسين أو الالتزام بتعليمات الجهة الإدارية وكأننا نطبق قانون الغاب".

وطالب النائب، بإلقاء بيانه، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز التنبؤ: استمرار هطول الأمطار بغزارة اليوم

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

رئيس الوزراء يعطل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الصين تعلن موعد ظهور نتائج علاج كورونا

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل لـ«المولوية» في بيت السحيمي

«الأعلى للثقافة» يطلق ملتقى المرأة والتراث الشعبي

«الحداثة المتجددة».. محاولةٌ لتبيان ما يُشكِّل خاصية الحداثة

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن التنوع البيولوجى