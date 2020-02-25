بيان في البرلمان بشأن انسحاب الزمالك: مهزلة أساءت لمصر

تقدم النائب أسامة شرشر، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن ما حدث من مهزلة تضر بسمعة وكرامة وتاريخ مصر أثناء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك.وقال النائب في بيانه العاجل، إن ما حدث مهزلة بكل المقاييس وتسئ لسمعة مصر سواء ما حدث في دولة الإمارات الشقيقية أو ما حدث بالأمس، مضيفا أن انسحاب أحد الفريقين من مباراة جماهيرية تنتظرها الجماهير بشغف في كل أنحاء الوطن العربي والعالم أجمع، هو أمر مخزي ويسئ لسمعة الرياضة المصرية وللدولة المصرية ذاتها."كما أن هذا المشهد المخزي صدّر العديد من الصور السلبية، منها الإيحاء بعدم قدرة الدولة المصرية على تنظيم مباراة في كرة القدم، كما أعطى صورة سلبية للشباب والأطفال عن الروح الرياضية وعدم احترام الجماهير أو المنافسين أو الالتزام بتعليمات الجهة الإدارية وكأننا نطبق قانون الغاب".وطالب النائب، بإلقاء بيانه، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.