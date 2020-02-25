الأرصاد: غدًا شبورة تصل للضباب.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 11 21شبين الكوم 10 20طنطا 10 20دمنهور 11 20الإسكندرية 12 21بلطيم 12 20مطروح 10 20السلوم 09 21سيوة 06 21بورسعيد 12 20دمياط 12 19الزقازيق 10 21الإسماعيلية 09 22السويس 10 21العريش 10 20رفح 09 19رأس سدر 13 20نخل 03 19نويبع 12 21طابا 09 18كاترين 02 15الطور 10 21شرم الشيخ 15 24الغردقة 12 23مرسى علم 14 22الفيوم 10 22بني سويف 09 22المنيا 08 22أسيوط 07 23سوهاج 10 22قنا 09 22الأقصر 09 24أسوان 10 24أبو سمبل 08 23الوادي الجديد 07 21شلاتين 15 23أبورماد 14 22حلايب 17 21رأس حدربة 16 20