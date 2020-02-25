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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا شبورة تصل للضباب.. والقاهرة 21 درجة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:54 م
شبورة
شبورة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 11 21
شبين الكوم 10 20
طنطا 10 20
دمنهور 11 20
الإسكندرية 12 21
بلطيم 12 20
مطروح 10 20
السلوم 09 21
سيوة 06 21
بورسعيد 12 20
دمياط 12 19
الزقازيق 10 21
الإسماعيلية 09 22
السويس 10 21
العريش 10 20
رفح 09 19
رأس سدر 13 20
نخل 03 19
نويبع 12 21
طابا 09 18
كاترين 02 15
الطور 10 21
شرم الشيخ 15 24
الغردقة 12 23
مرسى علم 14 22
الفيوم 10 22
بني سويف 09 22
المنيا 08 22
أسيوط 07 23
سوهاج 10 22
قنا 09 22
الأقصر 09 24
أسوان 10 24
أبو سمبل 08 23
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 15 23
أبورماد 14 22
حلايب 17 21
رأس حدربة 16 20

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