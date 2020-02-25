سعيد: تدشين مبادرة «صيّف فى الصعيد» سيسهم فى تنشيط السياحة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، لـ«الدستور»، إن مبادرة "صيف فى الصعيد" والتى سيتم من خلالها تخفيض أسعار زيارة المناطق الأثرية، ستعمل بدورها على زيادة أعداد الزائرين لهذه المناطق، وخاصة أن هناك الكثيرين لم تكن هناك فرصة أمامهم للزيارة خلال الموسم السياحى، موضحًا أن هذ القرار لم يتم تفعيله حتى الوقت الحالى فى أسوان.وأوضح "سعيد"، أن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية الرائعة، والتى تجذب إليها الزائرين، ومن أبرزها المسلة الناقصة، ومعبد فيله، ومعبدى أبوسمبل، ومتحف النوبة، ومعبد كوم أمبو، ومعبد إدفو، وغيرها.وقال أشرف بشري، مرشد سياحي، وعضو مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين بأسوان، إن مبادرة «صيف فى الصعيد»، التى أطلقتها الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، برئاسة الدكتور خالد العنانى، ستعمل بدورها فى إتاحة الفرصة لشريحة كبيرة فى المجتمع لزيارة المناطق الأثرية خلال فصل الصيف، مما سيسهم فى وجود رواج سياحى بمحافظتى الأقصر وأسوان، وحل مشكلة عدم الإقبال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.وأضاف لـ«الدستور»، أنها ستسهم فى إزالة الحاجز الموجود، بين الزائرين بخصوص هذه الجزئية، مما سيساعدهم على زيارة أسوان خلال فصل الصيف، حيث إن أسوان على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة إلا أنها تتوافر بها العديد من المقومات التي تسهم في تنشيط السياحة خلال هذا الموسم، والتى من أبرزها بحيرة ناصر، والتى من الممكن أن يتم تنظيم رحلات الصيد بها، ما سيسهم في تخفيض درجة الحرارة عن الزائرين بجانب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.وأوضح «بشرى»، أن من المقومات التى تسهم فى تنشيط السياحة خلال موسم الصيف، المنتج الفندق المميز فى القري النوبية، حيث إن الزائرين يتجهون للإقامة في «الموتيلات» الموجودة بها، نظرًا لتمتعها بطراز معماري مميز يساعد على التخفيض من درجات الحرارة، بالإضافة إلى الوجوه السمحة والضحكة الصافية لأهالى أسوان، التى تشعر الزائرين بالارتياح، ومعدلات الأمن العالية بالمناطق السياحية.