باكستان: ترامب يعترف بجهود إسلام آباد فى مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف خلال زيارته للهند بجهود باكستان في مواجهة الإرهاب.ورحب قريشي ببيان ترامب الذي أدلى به أمام حشد كبير فى مدينة أحمد أباد الهندية، وفقًا لما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.وأضاف قريشي أن ترامب لديه بعض التحفظات بشأن الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه، وأعرب عن أمله في أن يجري الرئيس الأمريكي محادثات مع القيادة الهندية فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة.وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل قضية النزاع في كشمير طويلة الأمد، موضحًا أن إغلاق كشمير استمر لنحو 206 أيام، والمحادثات مع الهند لم تحقق أي تقدم.وكان ترامب قد صرح أمس بأن إدارته تأمل في تخفيف حدة التوترات وزيادة الاستقرار بين باكستان والهند.وقال ترامب في خطابه خلال زيارته للهند "إن علاقاتنا مع باكستان جيدة للغاية وبفضل الجهود بدأنا نرى علامات تقدم كبير مع باكستان".وأضاف: "أننا نأمل في تخفيف حدة التوتر وزيادة الاستقرار لجميع دول جنوب آسيا"، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل مع باكستان بطريقة إيجابية للغاية في الحرب على الإرهاب.كما تعهد الرئيس الأمريكي بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، قائلًا إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد الهند بمعدات دفاعية تتراوح بين طائرات دون طيار ومروحيات وأنظمة صواريخ.