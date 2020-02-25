«لانتشاله من الفساد القطري».. جورج كلوني يعتزم شراء نادٍ إسباني

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك مجموعة من الإعلاميين والمنتجين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية يدرسون شراء أسهم القطرى عبدالله آل ثانى في نادى مالاجا.وتابعت آس، من أبرز المجموعات الإعلامية التي تدرس الشراء الشركة المملوكة للممثل الشهير جورج كلوني.يأتي هذا في أعقاب حكم قضائي أصدرته محكمة إسبانية، الخميس الماضى، باستبعاد الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني من رئاسة نادي مالاجا لمدة 6 أشهر، وذلك لتورطه في عدد من الاتهامات منها استيلاء على أموال بصورة غير قانونية، واتفاقات تعسفية، كما أمرت المحكمة الأسبانية بتعيين الحارس القضائي خوسيه ماريا مونيوز لإدارة النادي خلال هذه الفترة.وقالت آس، إن مجموعة رجال الأعمال يتواصلون مع إدارة النادى لشراء أسهم القطري، فيما طالب القطري بالحصول على 100 مليون يورو نظير تخليه عن أسهمه في نادى مالاجا وهو مبلغ يرفضه المستثمرين.