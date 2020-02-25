أوكرانيا تنفي تأثير كورونا على اقتصادها

قال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني، تيموفي ميلوفانوف، إن الوزارة تراقب الوضع بشأن تفشي فيروس كورونا في العالم وتأثيره على الاقتصاد العالمي، غير أنها لا ترى أي آثار سلبية حتى الآن على الاقتصاد الأوكراني.وأوضح ميلوفانوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- "نتابع ونراقب التغيرات عن كثب، لا نرى أي مؤشرات سلبية (على اقتصاد البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم)".وأشار إلى أن أوكرانيا تصدر كميات كبيرة من السلع إلى الصين، مؤكدًا أن عملية التصدير ستستمر رغم كل شيء، غير أنه قال إن كييف حظرت إلى حد ما استيراد السلع الاستهلاكية من الصين، ما يراه ميلوفانوف بمثابة فرصة جيدة للأعمال التجارية المحلية لتحظى بمكان مناسب في السوق والذي حظيت به الصين مسبقًا.