متهم بالشروع في القتل: اتهمت شقيقتي في شرفها لطردها من الشقة

اعترف متهم بالشروع في القتل بأنه اعتدى على حماة شقيقته بالضرب بآلة حادة لأنها طعنت شقيقته في شرفها،لتتمكن من طردها من شقتها، وذلك بحسب قرار نيابة الأميرية بإحالة المتهم وآخر للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة اعتراف المتهمين بالتعدي على "م. و" ربة منزل، وأقر المتهم الأول بأن المجني عليها "حماة" شقيقته وقامت بالتعدي عليها بالضرب عدة مرات، مضيفا "بعد وفاه زوج شقيقتي حاولت إخراجها هي وأطفالها من شقتهم للاستيلاء عليها وعندما فشلت استعانت بأحد الأشخاص ليدعي بأن شقيقتي يتردد عليها رجال بعد وفاة زوجها ".وأضاف المتهم "يوم الواقعة اتصلت شقيقتي وهي تستغيث بى وتخبرنى بأن حماتها استعانت بأحد الأشخاص ليدعي بأنها تستقبل رجالا في الشقة بعد وفاة زوجها، وتحاول إخراجها من الشقة فاصطحبت صديقي المتهم الثاني وتوجهنا إليها، فوجدت المجنى عليها تصرخ وتهلل وتسب وتشتم شقيقتي أمام أعين أطفالها والجيران حاولت أن أحل الأمر وديا لكن المجنى عليها، اتهمت وطعنت في شرف شقيقتي فانهلت عليها بالضرب بآلة حديدية كانت موجودة بالشقة".وكان قد ورد بلاغا لقسم شرطة الأميرية يفيد بوصول سيدة لإحدى المستشفيات، مصابة بإصابات بالغة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.