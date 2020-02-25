التموين: ننفذ 18 مشروعًا بـ 49 مليار جنيه.. واستثمارات جديدة منتصف مارس

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن استثمارات أجنبية كبيرة ستضخها شركات كبرى خلال منتصف شهر مارس المقبل، فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى.وأكد أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية فى إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافطات المختلفة، حيث تم إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل قائلا: "هذه المشروعات تنفذ حاليا على أرض الواقع كما أنه جارى طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عاملين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات".جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان "شارك النجاح.. فى الفرص الاستثمارية 2020" للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى وسلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وإتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الاساسية يكفى لعدة أشهر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية.