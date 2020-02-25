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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السوري يكبد القوات التركية خسائر بريف إدلب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:51 م
القوات التركية
القوات التركية
مروة عنبر
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استهدفت قوات الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، النقطة التركية فى قرية شنان بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بأكثر من ٥٠ قذيفة مدفعية، مما أدى إلى إعطاب عدد من الآليات التركية.

وأفادت فضائية سكاى نيوز عربية نقلا عن مصادر لها، بأن غارات جوية استهدفت النقطة التركية وسط مطار تفتناز العسكري شرق إدلب.

وتواصل وحدات من الجيش السوري تقدمها ضد التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي وحررت قريتي معرتماتر ومعرتصين جنوب غرب مدينة معرة النعمان بعد القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به.

وأفادت وكالة سانا السورية، بأن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات المرتبطة به والمدعومة من النظام التركي على محاور في ريف إدلب الجنوبي وحررت قريتي معرتماتر ومعرتصين بعد تدمير تجمعات وتحصينات للإرهابيين فيهما.

وتلاحق وحدات من الجيش فلول الإرهابيين الفارة باتجاه مدينة كفرنبل أحد أهم معاقلهم المتبقية في ريف إدلب الجنوبي وسط انهيارات في صفوف المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك.

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