كارول سماحة ترتدي كمامة بسبب «كورونا»

نشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" فيديو لها أثناء وجودها بالمطار وهي ترتدى كمامة، وتنصح فيه المسافرين بارتداء الكمامات.وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: "الحذر واجب # كورونا لسفر بأمان".كانت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحيت واحدة من أضخم حفلات أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع ولفيف من أسر الشهداء، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.