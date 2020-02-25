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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة «دفتر أحوال» بأبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة العامة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:45 م
النيابة العامة
النيابة العامة
قسم الحوادث
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تنشر الدستور نشرة "دفتر أحوال" الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم، ومن أبرز تلك القرارات:

تجديد حبس سائق باع سيارة مستأجرة لسيدة بالتجمع
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق لقيامه بمحاولة النصب على سيدة وبيع سيارة مستأجرة لها بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تجارة السلاح بالأميرية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس تشكيل عصابي، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية، وترويجها، وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، 4 فرد خرطوش، 22 طلقة لذات العيار.

تجديد حبس عاطل لاتجاره بـ"الحشيش" في الجيزة
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما تم ضبطه وبحوزته 8 طرب من مخدر الحشيش.

النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفي بحريق داخل شقة في إمبابة
صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه بعد إصابته بحروق في حريق شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة.

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة.

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