نشرة «دفتر أحوال» بأبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة العامة

تنشر الدستور نشرة "دفتر أحوال" الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم، ومن أبرز تلك القرارات:تجديد حبس سائق باع سيارة مستأجرة لسيدة بالتجمعجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق لقيامه بمحاولة النصب على سيدة وبيع سيارة مستأجرة لها بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تجارة السلاح بالأميريةقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس تشكيل عصابي، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية، وترويجها، وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، 4 فرد خرطوش، 22 طلقة لذات العيار.تجديد حبس عاطل لاتجاره بـ"الحشيش" في الجيزةأصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما تم ضبطه وبحوزته 8 طرب من مخدر الحشيش.النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفي بحريق داخل شقة في إمبابةصرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه بعد إصابته بحروق في حريق شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة.أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة.