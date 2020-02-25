جامع: تدريب 16 ألف شاب وفتاة بالتعاون مع «العمل الدولية»

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" ساهم في دعم الشباب والمرأة، وذوي الإعاقة ودعم للجمعيات الشريكة ودعم الشباب وريادة الأعمال، مقدمة الشكر للحكومة الكندية على الدعم للمشروع.وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها بالاحتفالية الختامية لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، أن الحكومة المصرية لديها قناعة أن ريادة الأعمال هي أداة رئيسية لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، والدولة لديها استراتيجية بدأت منذ 2017، مع إنشاء صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهاز وفر قروض لبدء المشروعات.وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وذلك أثناء تولي رئاسة مشروع تنمية المشروعات، وكان الغرض الأساسي منها الإنتاج والعمل، مشيرة إلى أنه من خلال الشراكة تم تدريب أكثر من 16 ألف متدرب، بنسبة 62% للمرأة، و175 دورة تدريبية في برنامج "مشروعك" لـ 4295 متدربا، بنسبة 57%.ولفتت إلى أنه من خلال التعاون أيضا تم عقد 506 دورات تدريبية، لأكثر من 10 آلاف متدرب في برنامج "أبدأ مشروعك" كما تم توفير التمويلات المطلوبة، مؤكدة أن المشروع كان من أنجح البرامج، فضلا عن 9 دورات تدريبية لبرنامج "حسن مشروعك".واختتمت جامع كلمتها بتوجيه الشكر لمنظمة العمل الدولية لعملها ودعمها، للصناعة وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل لائقة.كانت بدأت منذ قليل، فعاليات الاحتفالية الختامية لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، في حضور الدكتورة نيفين جامع- وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيفين القباج وزيرة التضامن، والسفير جيس داتون- سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.وتتضمن الاحتفالية جلسة حول المعالم الرئيسية لمشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر"، وحلقات نقاشية حول " الشراكات الناجحة للمشروع مع القطاع الخاص"، و"مشاركة الحكومة ومساهمة المشروع في وضع السياسات"، علاوة على "أدوات منظمة العمل الدولية المُقدمة إلى مصر من خلال المشروع ومؤسساتها داخل الجهات المعنية"، و"دعم ريادة الأعمال والتشغيل".