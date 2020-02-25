تداول 32 سفينة بالقطاع الشمالي لقناة السويس

أعلن القطاع الشمالى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكافة الأرصفة، مشيرا، في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 32 سفينة، اليوم الثلاثاء.وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد سجّل دخول 7 سفن حاويات، وغادرت الميناء 7 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.