بدء عرض أولى حلقات مسلسل «عهد الدم».. الجمعة

حددت منصة "شاهد" موعد عرض مسلسل"عهد الدم"، حيث إنه من المقرر انطلاق أولى حلقاته الجمعة المقبلة على منصة شاهد والعمل من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان، بالتعاون مع MBC Studios."عهد الدم" فكرة المسلسل دراما بوليسية تشويقية تدور أحداثه حول الأسباب التي تدفع أبًا لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم والتحوّلات التى تصيب حياته والتي ربما تدفعه لذلك، ويؤدى باسل الخياط شخصية "سليم" ونادين تقدم شخصية "مايا".المسلسل من بطولة باسل خياط، ونخبة من الممثلين، منهم نادين تحسين بيك، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، رودريغ سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة، وتأليف وسيناريو إياد أبو الشامات، وإخراج كريم الشناوي.وكان باسل خياط قد عرّف الجمهور في السابق على شخصيته الجديدة والمختلفة التي سيطلّ عبرها على الجمهور العربي، حيث قام بنشر صورة له من موقع التصوير الذي جرى في لبنان، وقال: "هذه سيلفي بيد سليم.. سليم الرجل الطيب الملتزم المحب… ولكن؟".