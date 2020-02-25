أمين نقابة المعلمين المستقلة يعمل نجارا: «راتبى مايأكل عيش»

لم تسعفه مهنة معلم فى توفير حياة كريمة لأسرته فى ظل غلاء الأسعار، فقرر البحث عن مهنة أخرى تساعده بجانب راتبه،حسين إبراهيم (معلم أول أ) صناعات خشبية ورئيس قسم الحفر على الخشب بمدرسة العباسية الزغرفية بالقاهرة، الامين العام لنقابة المعلمين المستقلة، يعمل نجارا.يقول حسين إبراهيم للدستور: أعمل فى النجارة منذ 24 عامًا، يمتلك ورشة صغيرة بجانب منزله، ويقول قائًلا:" النجارة عشق".وحول راتب المعلم،أكد "إبراهيم" أن كثيرًا من المعلمين يعملون فى مهن أخرى لأن المرتبات غير كافية قائًلا:" متأكلش عيش حاف".وتابع: هذه المهنة هوايته فى المقام الأول، مشيرًا إلى أنه يحبها منذ الصغر، مؤكدًا أنه يصنع غرف نوم وسفرة أو دولاب بناءًا على طلب الزبون لكنه ليس محترفا، بل أن مهنة النجارة تكسبه أكثر من التعليم.