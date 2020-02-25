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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

%40 تراجعًا فى واردات الوقود شهريًا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:38 ص
تراجعًا فى واردات
تراجعًا فى واردات الوقود
أميرة ممدوح
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سجلت القيمة الإجمالية لواردات مصر شهريًا تراجعًا جديدًا بنهاية عام 2019، حيث هبطت إلى حدود 6.04 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019، مقابل 6.44 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.

وفى هذا الصدد كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التى قادت الواردات للتراجع خلال تلك الفترة والتى تتمثل فى الآتى:

- سجلت الواردات من منتجات البترول أكبر تراجع إلى 305.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019، مقابل 513.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 40.6%.

- تراجعت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب لـ257 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 280.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

- انخفضت قيمة الواردات من قمح لـ209.2 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 244.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 14.4%.

- بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 188.8 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 216.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 12.9%.

- بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 182 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 227.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 20%.

- سجلت قيمة الواردات من فول الصويا تراجعًا لـ132 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 137.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 4.1%.

- تراجعت قيمة الواردات من ذرة لـ118.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 144.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 18%.

- بلغت قيمة الواردات من لحوم 108.8 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 140.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 22.7%.

- بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاتها 101 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 129 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 22%.

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