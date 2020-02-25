رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طبيب يوضح أسباب عدم القدرة على الإنجاب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:38 ص
عدم القدرة على الإنجاب
عدم القدرة على الإنجاب
شيماء دهب
طباعة
يعاني أزواج من عدم القدرة على الإنجاب بسبب ممارسات خاطئة، سواء من جانب الرجال أو النساء، ويوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير، أكثر الأسباب شيوعًا لحدوث العقم فى عدة نقاط.

• التدخين من الأسباب الرئيسية للعقم.
• السمنة من الأمور المؤثرة للغاية في الإصابة بالعقم.
• تناول مضادات الاكتئاب يمكنها أن تؤثر على الأداء الجنسي.
• الإفراط في شرب الكحول بشكل يومي، فهذه العادة تؤثر على الحيوانات المنوية والبويضات.
•الإصابة بالأورام الليفية الرحمية من الأسباب الرئيسية لمنع حدوث الحمل وتأخره.
•تناول الشخص لغذاء غير صحي يؤثر على خصوبته.
•انقطاع الطمث في مرحلة مبكرة يمكن أن يسبب تأخر الحمل عند المرأة.
•انخفاض مخزون المبيض من الأمور التي تضعف فرص حدوث الحمل.
• يسبب التوتر العقم، فالأزواج المعرضين للقلق يحققون نتائج ضعيفة في علاج العقم.
• تناول الكافيين بصورة مبالغ فيها يمكن أن يسبب عدم القدرة على الحملز



موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

على غزلان يكشف حقيقة ارتباطه بمنة عرفة

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

«الحداثة المتجددة».. محاولةٌ لتبيان ما يُشكِّل خاصية الحداثة

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن التنوع البيولوجى

«عبدالدايم»: مهرجان دندرة يجسد اهتمام الدولة بالصعيد

«ثقافة الجيزة» تناقش دور المرأة فى المجتمع عبر العصور