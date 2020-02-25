طبيب يوضح أسباب عدم القدرة على الإنجاب

يعاني أزواج من عدم القدرة على الإنجاب بسبب ممارسات خاطئة، سواء من جانب الرجال أو النساء، ويوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير، أكثر الأسباب شيوعًا لحدوث العقم فى عدة نقاط.• التدخين من الأسباب الرئيسية للعقم.• السمنة من الأمور المؤثرة للغاية في الإصابة بالعقم.• تناول مضادات الاكتئاب يمكنها أن تؤثر على الأداء الجنسي.• الإفراط في شرب الكحول بشكل يومي، فهذه العادة تؤثر على الحيوانات المنوية والبويضات.•الإصابة بالأورام الليفية الرحمية من الأسباب الرئيسية لمنع حدوث الحمل وتأخره.•تناول الشخص لغذاء غير صحي يؤثر على خصوبته.•انقطاع الطمث في مرحلة مبكرة يمكن أن يسبب تأخر الحمل عند المرأة.•انخفاض مخزون المبيض من الأمور التي تضعف فرص حدوث الحمل.• يسبب التوتر العقم، فالأزواج المعرضين للقلق يحققون نتائج ضعيفة في علاج العقم.• تناول الكافيين بصورة مبالغ فيها يمكن أن يسبب عدم القدرة على الحملز