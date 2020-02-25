وسائل إعلام: ارتفاع وفيات كورونا لـ65 في إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الخطير إلى 65 شخصا، حسب ما نقلته فضائية "الحدث".وكان نائب عن مدينة قم الإيرانية قد قال، أمس الاثنين، إن حصيلة وفيات "كورونا" في المدينة بلغت 50 شخصا، متهما الحكومة في البلاد بالتستر على حقيقة تفشي الفيروس.ونقلت وكالة أنباء "إلنا" شبه الرسمية في إيران، عن النائب أحمد أميريبادي فرحاني، إن حصيلة الضحايا تغطي الفترة من 13 فبراير الجاري.ولم تتحدث السلطات الرسمية في البلاد عن إصابات بفيروس "كورونا" في قم، العاصمة الدينية في إيران، سوى الأربعاء الماضي، 19 فبراير.وأعلنت السلطات حينها إصابة شخصين بفيروس "كورونا"، ولم تمض ساعات حتى أعلنت وفاتهما، مما أثار علامات استفهام كبيرة.