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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبدالباسط: جامعة المنصورة احتلت مركزًا متقدمًا فى تصنيف «التايمز»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:33 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
الدقهلية - عمرو الحوتى
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عقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا مع ستيفان روماتيه، سفير فرنسا في القاهرة، اليوم بقاعة مجلس الجامعة خلال زيارته الأولى للجامعة، وذلك لتفقد الوحدات والمراكز البحثية، وبحث أوجه التعاون بين الجامعة والجانب الفرنسي.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن الجامعة سعدت بتشريف السفير الفرنسي، وهى الزيارة الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدمت بجميع التصنيفات العالمية، واحتلت مراكز متقدمة عالميًا، ووصلت إلى المراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية، وآخرها تصنيف التايمز.

وتابع أن الجامعة تتميز بالبرامج التعليمية المميزة بشراكة مع كبرى الجامعات فى العالم، كما توجد برامج باللغة الفرنسية، سواء بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الآداب والتربية والحقوق ومرحلة الدراسات العليا بكليات الطب، والصيدلة، والآداب، والحقوق.

وأضاف أن الجامعة تتميز بالتقدم فى الجانب الطبى، حيث تضم المستشفيات 3366 سريرًا وتستقبل حوالى 1.8 مليون مريض سنويًا، وهناك تعاون مثمر مع الجامعات الفرنسية والمركز الطبية لنقل الخبرات المتميزة، تم خلال تنفيذ برامج التدريب للأطباء بوحدات زراعة النخاع بمركز الأورام ومستشفى الأطفال ومركز الخلايا الجذعية من الحبل السري.

ومن جانبه أعرب السفير الفرنسى عن سعادته بوجوده فى صرح من الصروح العلمية، بمصر ولها سمعة طيبة عالميًا ولها تفوق فى الجانب البحثى والطبى وتمتلك قدرات بشرية وعقولًا متميزة.

واختتم أن هناك تعاونًا بين الجامعة والسفارة الفرنسية فى تدريب الأطباء وتدعيم برامج اللغة الفرنسية، والتى تدعم الباحثين والطلاب من دول الفرانكفونية فى القارة الإفريقية.
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

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