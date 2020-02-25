أزياء «إليزابيتا فرانكي» تطرح مجموعة شتاء 2020

طرحت دار «إليزابيتا فرانكي» مجموعتها لخريف وشتاء 2020-2021، التى صنعت هذا العام للمرأة الجريئة وتعكس التفرد والقوة من خلال الدرجات اللونية.واختارت الدار وفقًا لما جاء بموقع "فوج" أن يغلب على مجموعتها الألوان الترابية أحد الدرجات اللونية التي اعتبرتها المصممة رمزًا لجوهر الأنوثة الممزوجة بالخجل في كل قطعة تقدمها.يذكر أن مجموعة اليزابيتا فرانكي لربيع وصيف 2020 كانت كرحلة بحرية على متن يخت فاخر في عرض شيق في استحضار لأجواء العطلات للمرأة التي تحب السفر، وتتمتع بحضور مفعم بالحيوية وتحب اكتشاف آفاق جديدة مع التركيز بشكلٍ خاص على الرفاهية والإنتباه لكافة التفاصيل.ملابس العارضات في هذه المجموعة كانت مزينة بسلاسل من المجوهرات والمراسي والأسلاك والأقفال المضفرة التي تعطي شكلًا متوازنًا ورائعًا للكتفين، وتُعد الاكسسوارات مُكمّلات أساسية في هذه الرحلة البحرية، حيث كانت القبعات واسعة الحواف وأربطة الشعر المصنوعة من القش الفخم وحقائب اليد المصنوعة من ليف نخل الرافية وتفسح المجال أمام الأساور والسلاسل الذهبية المستوحاة من البحر.وسلطت الدار من قبل الضوء على ما تمتلكه المرأة من قوة وإصرار في أجواء من المرح والسرور، امرأة تجمع بين الجاذبية وحدة العقل، ترجمها انفجار للألوان الغنية والجدلات الهندسية المتوهجة والملفتة للنظر الموجودة على الأشكال المطبوعة متعددة الألوان في أشكال هندسية تضفي حركات بصرية على الأقمشة المتدفقة.