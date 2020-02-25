رئيس «شركة المياه» يناشد بالاهتمام ببالوعات الصرف (فيديو)

كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن كيفية التعامل مع مياه الأمطار، حيث يتم التنسيق مع المحافظين والمحليات للقيام بعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار عند القيام بتنفيذ أي تطوير في أي شارع جديد.وأضاف رسلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، أن شبكة مياه الصرف الصحي تستوعب كميات معينة من المياه، وعند حدوث أمطار غزيرة تستغرق الشبكة وقتا أطول لاستيعاب كمية الأمطار، موضحًا أنه تمت المناشدة بالاهتمام ببالوعات صرف الأمطار في الشوارع، حيث أصبحت ظاهرة في أماكن متفرقة من شوارع القاهرة.وأشار إلى أن معدلات الأمطار التي شهدتها مصر بالأمس غير طبيعية، موضحًا أن الهيئة العامة للأرصاد تقوم بإرسال بياناتها كل ساعتين، وبالتالي يتم وضع خطة طوارئ في الأمطار، عبر إعداد سيارات شفط المياه وتواجدها وانتشارها في الشوارع في المناطق المحتمل تجمع الأمطار فيها والتعامل معها بشكل مباشر، رغم الصعوبات التي تواجهها سيارات شفط المياه في التحرك خلال أيام ذروة الأمطار.