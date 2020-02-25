رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «شركة المياه» يناشد بالاهتمام ببالوعات الصرف (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:32 ص
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
هدير شعراوي
طباعة
كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن كيفية التعامل مع مياه الأمطار، حيث يتم التنسيق مع المحافظين والمحليات للقيام بعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار عند القيام بتنفيذ أي تطوير في أي شارع جديد.

وأضاف رسلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، أن شبكة مياه الصرف الصحي تستوعب كميات معينة من المياه، وعند حدوث أمطار غزيرة تستغرق الشبكة وقتا أطول لاستيعاب كمية الأمطار، موضحًا أنه تمت المناشدة بالاهتمام ببالوعات صرف الأمطار في الشوارع، حيث أصبحت ظاهرة في أماكن متفرقة من شوارع القاهرة.

وأشار إلى أن معدلات الأمطار التي شهدتها مصر بالأمس غير طبيعية، موضحًا أن الهيئة العامة للأرصاد تقوم بإرسال بياناتها كل ساعتين، وبالتالي يتم وضع خطة طوارئ في الأمطار، عبر إعداد سيارات شفط المياه وتواجدها وانتشارها في الشوارع في المناطق المحتمل تجمع الأمطار فيها والتعامل معها بشكل مباشر، رغم الصعوبات التي تواجهها سيارات شفط المياه في التحرك خلال أيام ذروة الأمطار.

موضوعات متعلقة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

رئيس الوزراء يعطل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار.. والقاهرة 10 درجات

رغدة لـ«الدستور»: ابن هالة فؤاد ضيّع مقتنيات الإمبراطور (فيديو)

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

«الحداثة المتجددة».. محاولةٌ لتبيان ما يُشكِّل خاصية الحداثة

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن التنوع البيولوجى

«عبدالدايم»: مهرجان دندرة يجسد اهتمام الدولة بالصعيد

«ثقافة الجيزة» تناقش دور المرأة فى المجتمع عبر العصور