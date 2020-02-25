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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هاني هلال: التعليم أساس تنمية أي مجتمع

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:31 ص
هاني هلال
هاني هلال
محمد الشريف
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أكد الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أن التعليم هو أساس الابتكار والتنمية والاقتصاد في أي مجتمع تنموي، وهو ما اتجهت نحوه الدول حاليا، وتحقيقا لتنفيذ التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تنفذها مصر حاليا.

واستعرض هلال، خلال كلمته في مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل قانون ١٠٢٠١٨ ورؤية مصر ٢٠٣٠"، سبل أنواع الدعم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الدمج في التعليم والتأهيل المجتمعي لسوق العمل، مطالبا بأنه يجب أن يشارك الجميع في حملة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم تعاون بصورة جماعية لتحقيق ذلك.

وشدد هلال على ضرور تصديق مصر على اتفاقية مراكش، وهي معاهدة مراكش للمكفوفين، وهي جزء من مجموعة المعاهدات الخاصة بحق المؤلف، التي تديرها الويبو. ولهذه المعاهدة بعد إنساني واضح يرمى إلى تنمية المجتمع.

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