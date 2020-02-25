إنقاذ ثلاث توأم ووالدتهم بإحدى مستشفيات طنطا

نجحت إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في إنقاذ 3 توائم ووالدتهم أثناء عملية الولادة.أعرب محمد إبراهيم العمري والد التوائم فرحته بما رزقه الله له من 3 ذكور "أحمد ومحمود وإبراهيم" لافتا أنها ليست المرة الأولى لإنجاب زوجته فأصبح الآن معه 4 من الذكور، مؤكدا أن فريق العمل بالمستشفى وعلى رأسهم الدكتور عمرو حسن بذل جهدا كبيرا لإنقاذ الأطفال أثناء الولادة.أوضح الدكتور فؤاد العياشي مدير الحضانة أن الأطفال الثلاثة كانوا يعانون من نقص شديد في الوزن والنمو، ونسبة السكر في الدم، وعدم انتظام في ضربات القلب، وتم وضعهم على الأوكسجين العادي وبالمتابعة المستمرة حتى استقرت الحالة.