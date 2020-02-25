رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند ترسل رحلتها الثالثة إلى ووهان لإجلاء مواطنيها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:26 ص
كورونا
كورونا
منار أحمد
طباعة
تستعد الهند للقيام برحلة ثالثة إلى مدينة ووهان الصينية، غدا الأربعاء، لاستعادة الهنود المحاصرين في المقاطعة وسط تفشي فيروس كورونا.

وحسب صحيفة «فاينانشيال إكسبريس» الهندية، قالت وزارة الصحة الهندية إنه من المقرر مغادرة رحلة القوات الجوية في 26 فبراير، وأن جميع الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سيكونون في الهند بحلول 27 فبراير.

وكان مسئول هندي قد صرح، في وقت سابق، بأن الصين تأخرت في منح تصريح لطائرة نقل عسكرية، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبريس».

وقال التقرير إن حوالي 100 من الهنود، بمن فيهم الطلاب، كانوا على أهبة الاستعداد في الأيام القليلة الماضية ويتوقعون الإخلاء من مقاطعة هوبى.

وأضاف التقرير أنه تم مطالبة العديد من الطلاب، من بين آخرين، بالبقاء مرة أخرى لأنهم لم يحصلوا على تصريح السفر في الوقت المناسب في المرة الأخيرة عندما تم إجلاء الهنود.

وأرسلت الهند أول طائرة للإجلاء في 1 فبراير 2020، والتي جلبت 324 مواطنًا هنديًا من ووهان التي ضربها فيروس كورونا.

حملت الطائرة خمسة أطباء وموظفين طبيين لفحص الأشخاص، ومن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كان هناك 110 مهنيين عاملين و211 طالبًا.

ولدى وصولهم، تم وضعهم في الحجر الصحي في منشأة في مانيسار، بهاريانا، وتمت مراقبتهم بحثًا عن إصابة محتملة.

وهبطت الرحلة الثانية لشركة طيران الهند في نيودلهي في 2 فبراير، وأحضرت معها 323 هنديًا وسبعة من جزر المالديف بعد إجلائهم من ووهان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

مركز التنبؤ: استمرار هطول الأمطار بغزارة اليوم

رئيس الوزراء يعطل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

«الحداثة المتجددة».. محاولةٌ لتبيان ما يُشكِّل خاصية الحداثة

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن التنوع البيولوجى

«عبدالدايم»: مهرجان دندرة يجسد اهتمام الدولة بالصعيد

«ثقافة الجيزة» تناقش دور المرأة فى المجتمع عبر العصور