الهند ترسل رحلتها الثالثة إلى ووهان لإجلاء مواطنيها

تستعد الهند للقيام برحلة ثالثة إلى مدينة ووهان الصينية، غدا الأربعاء، لاستعادة الهنود المحاصرين في المقاطعة وسط تفشي فيروس كورونا.وحسب صحيفة «فاينانشيال إكسبريس» الهندية، قالت وزارة الصحة الهندية إنه من المقرر مغادرة رحلة القوات الجوية في 26 فبراير، وأن جميع الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سيكونون في الهند بحلول 27 فبراير.وكان مسئول هندي قد صرح، في وقت سابق، بأن الصين تأخرت في منح تصريح لطائرة نقل عسكرية، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبريس».وقال التقرير إن حوالي 100 من الهنود، بمن فيهم الطلاب، كانوا على أهبة الاستعداد في الأيام القليلة الماضية ويتوقعون الإخلاء من مقاطعة هوبى.وأضاف التقرير أنه تم مطالبة العديد من الطلاب، من بين آخرين، بالبقاء مرة أخرى لأنهم لم يحصلوا على تصريح السفر في الوقت المناسب في المرة الأخيرة عندما تم إجلاء الهنود.وأرسلت الهند أول طائرة للإجلاء في 1 فبراير 2020، والتي جلبت 324 مواطنًا هنديًا من ووهان التي ضربها فيروس كورونا.حملت الطائرة خمسة أطباء وموظفين طبيين لفحص الأشخاص، ومن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كان هناك 110 مهنيين عاملين و211 طالبًا.ولدى وصولهم، تم وضعهم في الحجر الصحي في منشأة في مانيسار، بهاريانا، وتمت مراقبتهم بحثًا عن إصابة محتملة.وهبطت الرحلة الثانية لشركة طيران الهند في نيودلهي في 2 فبراير، وأحضرت معها 323 هنديًا وسبعة من جزر المالديف بعد إجلائهم من ووهان.