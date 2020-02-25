العراق يعلن إصابة 4 إيرانيين بكورونا

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا الخطير في العراق، بمحافظة كركوك قدموا من إيران، حسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل".وأغلقت العراق، أمس الاثنين، المعابر الحدودية مع إيران، وأوقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.وأصبحت إيران البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، خارج الصين، بعد وفاة 8 مصابين.واعتمدت الدول المجاورة لإيران إجراءات حازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر أراضيها، وذلك بإغلاق الحدود مع البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس، خارج الصين.وارتفعت حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 14 حالة، وكانت آخرها وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عامًا، في مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.