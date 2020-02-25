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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء مؤتمر الإعلان عن فرص إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:25 ص
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نرمين محمود الدهان
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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان "شارك النجاح.. فى الفرص الاستثمارية 2020" للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى وسلاسل تجارية بالعديد من  المناطق المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بشأن توفير وإتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين  مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. 

ويشهد اللقاء كبار المستثمرين فى المجالات المختلفة، وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز بغرض الترويج لها وبهدف إنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية كبرى مما سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول والحد من هدر المنتجات، وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.
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شارك النجاح
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