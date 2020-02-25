الصحة: غرفة طوارئ على مدار الساعة لمواجهة أضرار السيول

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن أضرار السيول، يمثلها جميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وأوضحت أنه تم نشر وتوزيع إسعاف مجهزة فى كافة المحافظات بينها 49 سيارة دفع رباعي لتغطية المناطق الحدودية والوصول إلى المناطق الوعرة، وذلك على الطرق السريعة والمحافظات المتوقع بها السيول، إلى جانب تخصيص 25 سيارة إسعاف انتشار سريع مجهزة وبها فريق طبي مكون من "طبيب ومسعف وسائق".وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة، ونقل أي مصابين إلى المستشفيات، مشيرًا أن هناك تواصلًا دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، فضلًا عن التنسيق بين المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، مؤكدًا جاهزية مديريات الصحة وتوافر الإمكانات من حيث توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.وأعلنت عن توافر مخزون كافٍ من أكياس الدم بمستشفيات وبنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، والتشديد على تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات.