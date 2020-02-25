تكريم عادل إمام ونيللي وشيرين في المركز الكاثوليكي

قررت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من ميشيل ماهر ومجدي سامي تكريم عدد من الفنانين لمشوارهم الفني الكبير خلال حفل افتتاح الدورة الـ68 المهداة للمخرج الراحل سمير سيف، والتي تقام في الفترة ما بين 28 من شهر فبراير الحالي حتى 6 مارس المقبل، حيث تمنح جائزة الريادة السينمائية لكل من الزعيم عادل إمام، الفنانة نيللى، الفنانة شيرين، الفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف عبدالغفور.وقررت إدارة المهرجان أيضًا، منح جائزة فريد المزاوى للمخرج محمد فاضل، أما جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان زكى فطين عبدالوهاب، وتذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وتمنح جائزة الإبداع الفني لكل من، الموسيقار حلمى بكر، السيناريست يوسف معاطى، الفنان صبرى عبدالمنعم، السيناريست مجيد طوبيا، المونتيرة ليلى فهمى، مدير التصوير سمير فرج، وتذهب جائزة التميز الإعلامي لأسامة الشيخ.أما جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية لهذه الدورة، فقد قررت اللجنة منح الفنانة سوسن بدر جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي عن دورها في مسلسل "أبوالعروسة"، وجائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان سيد رجب عن دوره في مسلسل "أبوالعروسة"، وتذهب جائزة المركز التشجيعية للفنانة مى عمر.وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة التى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.ويرأس أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة السيناريست عاطف بشاى، وبعضوية كل من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.