البترول أبرزها.. 7 سلع قادت الصادرات للارتفاع بنهاية 2019

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التى دفعت القيمة الإجمالية للصادرات للارتفاع لـ 2.59 مليار دولار ديسمبر 2019 مقابل 2.57 مليار دولار ديسمبر 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 0.5%، والتى تمثلت فى الآتي:- ارتفعت قيمة الصادرات من منتجات البترول لـ 315 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019، مقابل 251.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 25.3%.- كما ارتفعت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة لـ 69.1 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019، مقابل 55.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 24.7%.- بلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 29.9 مليون دولار خال شهر ديسمبر 2019 مقابل 28.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 5.7%.- وسجلت قيمة الصادرات من بلاط وأدوات صحية خزفية ارتفاعًا لـ 25 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 23.5 مليوندولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.- وبلغت قيمة الصادرات من أقمشة قطنية 21.7 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 17 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 27.9%.- كما بلغت قيمة الصادرات من بصل طازج 15.1 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 8.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 86.3%.- كما ارتفعت قيمة الصادرات من خضر مجمدة أو مبردة لـ 13.2 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.