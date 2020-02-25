محافظ الدقهلية: الجهاز التنفيذي مسئول عن تحقيق مطالب المواطنين

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملة الميدانية التي قادها بالأمس بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية حققت أهدافها في كشف عدد من السلبيات والمخالفات وأنها ستتواصل بصفة دورية، وجاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده المحافظ.وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الجهاز التنفيذي مسئول أمام المجتمع والناس عن تحقيق مطالبهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم، موجها بضرورة القيام بحملات ميدانية بصفة مستمرة يقود كل واحدة منها نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد.وكلف "مختار" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالقيام بحملات ميدانية بشكل دوري، مشيرا إلى أنه لولا تلك الحملات لم نستطع كشف المخالفات والسلبيات وردع المخالفين واستمرار الحملات يقضي على الإهمال والتقصير ويرسخ الانضباط المنشود.وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي بحسن التعامل والتواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم والرد على شكواهم وتوفير الأماكن اللائقة بهم في انتظار تنفيذ الخدمة.ووجه محافظ الدقهلية بتوفير 4 فرص عمل لمواطنين مراعاة لظروفهم وصرف علاج لاثنين من المواطنين، وكلف رئيسي حي غرب ومركز المنصورة بتوفير 2 كشك لاثنين من المواطنين كل في نطاقه، وطلب من وكيل وزارة التضامن ومدير التنمية البشرية بتوفير البضاعة اللازمة لهما،وقدم مساعدة مالية فورية لتسعة مواطنين.