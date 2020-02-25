استقرار الطقس بالإسماعيلية وغرفة عمليات ترفع حالة الاستعداد

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، اعتدال الطقس بجميع أنحاء المحافظة، على عكس باقي المحافظات المجاورة، التي شهدت موجة من الطقس السيئ، أمس الاثنين.وكانت موجة من الطقس البارد قد ضربت محافظات مصر، أمس، تسببت في سقوط أمطار مصاحبة برياح شديدة.فيما أكدت مصادر بديوان عام المحافظة أن كافة مدن المحافظة على تواصل مع غرفة العمليات، تحسبًا لحدوث أي حالة طوارئ، أو تغيير مفاجئ في المناخ.وكانت المحافظة قد استعدت لموجة الطقس السيئة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في جميع ربوعها تحسبًا لهطول الأمطار في أي وقت، والتصدي لتراكماتها.