محافظ أسيوط يوجه بضرورة ربط التعليم الفني بسوق العمل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تفعيل مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات الطلاب ومهاراتهم للمشاركة في أعمال إعادة تدوير وإصلاح الرواكد والخردة بالإدارات التعليمية والوحدات المحلية بكافة أنحاء المحافظة.وشدد محافظ أسيوط على جميع الأجهزة التنفيذية بتذليل كافة العقبات وتوفير سبل الدعم الممكنة أمام القيام بعملهم وتنفيذ أعمال الإصلاح بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن في هذا الإطار تقوم المحافظة بالتنسيق مع التعليم الفني والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والأحياء بأعمال إعادة تدوير وإصلاح الرواكد والخردة المتواجدة داخل المخازن للاستفادة منها مرة أخرى.وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري أن بناء على توجيهات الوزير المحافظ بتفعيل دور مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل تم التنسيق بين الإدارة التعليمية بالمركز وطلاب التعليم الفني لإعادة تدوير وإصلاح لجميع المقاعد التالفة والمتهالكة بالمدارس للاستفادة منها.كما قامت الوحدة المحلية بالمركز بإعادة تدوير حديد الخردة لعمل حواجز حديدية بعدد من كباري المركز شملت كوبري جعيدي والدرنكية والنواورة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين أثناء العبور وحمايتهم من السقوط مؤكدًا على استكمال الأعمال خلال الأيام المقبلة بكافة أنحاء المركز والمدينة.