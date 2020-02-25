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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: نهتم بمراكز التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:15 ص
مراكز التدريب المهني
مراكز التدريب المهني
دعاء جابر - ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك علاقة شديدة بين العمل اللائق والتنمية، لافتة إلى أن العمل اللائق يعد أحد روافد التنمية.

وأضافت القباج، خلال فعاليات الاحتفالية الختامية لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تهتم بمراكز التدريب المهني والتعليم، لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وتابعت: "الوزارة تدير 800 مركز للتدريب في مختلف محافظات مصر، علاوة على تحقيق 82 ألف مشروع متناهي الصغر ونقل الأصول الإنتاجية".

ونوهت إلى أن الوزارة بدأت في خطوات قوية في مجال أنشطة التمكين الاقتصادي، موضحة: "نعمل على تطوير الشراكات مع المؤسسات المختلفة من الدولة فهم شركاء التنمية، في وجود 32 شريكا من القطاع الخاص، ولا ننسى الشراكة مع الجمعيات الاهلية التي تحظى باهتمام خاص من الوزارة".

وفيما يتعلق بمجهودات الوزارة في تحقيق العمل اللائق، ودعم ريادة الأعمال والتشغيل، أكدت وزيرة التضامن، أن هناك منهج متكامل تتبناه الوزارة، للقضايا الاجتماعية لترسيخ القيم للتصدي للظواهر السلبية في المجتمع، مشيرة إلى إطلاق الوزارة برنامج "وعي"، خلال أيام للتوعية بصحة المرأة والطفل والوعي بالتمكين الاقتصادي وحزم أخرى من التوعية في 12 مجالا، لدعم الأفراد والأسر في التوعية بقيمة العمل.

واستطردت: "نعمل على الاهتمام والتركيز على التعاونيات الانتاجية وتطويرها بالتعاون مع مؤسسات الدولة كوزارة القوى العاملة والبيئة والزراعة".

وأشارت القباج، إلى إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي خلال أيام، إلى جانب إطلاق اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية خلال شهر، مؤكدة تطوير المبادرات في هذا المجال الخاص بالعمل اللائق والتركيز على تقديم خدمات التنمية الكاملة خاصة في صعيد مصر.

وبدأت منذ قليل، فعاليات الاحتفالية الختامية لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، في حضور الدكتورة نيفين جامع- وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيفين القباج وزيرة التضامن، والسفير جيس داتون- سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وتتضمن الاحتفالية جلسة حول المعالم الرئيسية لمشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر"، وحلقات نقاشية حول " الشراكات الناجحة للمشروع مع القطاع الخاص"، و"مشاركة الحكومة ومساهمة المشروع في وضع السياسات"، علاوة على "أدوات منظمة العمل الدولية المُقدمة إلى مصر من خلال المشروع ومؤسساتها داخل الجهات المعنية"، و"دعم ريادة الأعمال والتشغيل".

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