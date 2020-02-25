برلماني يطالب بتغليظ العقوبة على السائقين بسرعة جنونية

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تكرار بعض حوادث الطرق نتيجة السرعة الزائدة، مطالبًا بضرورة تغليظ عقوبة كل من يخالف قانون المرور ويكون سببًا فى وفاة الأشخاص، وضرورة التزام كل القواعد المنصوص عليها، على أن تكون هناك عقوبات رادعة لهؤلاء.وأوضح العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، أن منظومة الطرق شهدت خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق، ما ساهم بتقليل نسبة الحوادث، ولكن تظل السرعة الجنونية وعدم التزام البعض باحترام قانون المرور سببًا فى حوادث السير، وهذا الأمر يستوجب حزم فى تطبيق القانون وتغليظ العقوبة على الجميع للقضاء على حالة الفوضى والحوادث المميتة والأخطاء المرورية الموجودة منذ سنوات، وحل أزمة المرور.وأضاف العقاد فى بيانه، أنه على الرغم من العقوبات الحالية إلا أن هناك بعض التجاوزات التى تتسبب فى الحوادث، ومن المتوقع معالجة كل هذه الملاحظات فى التشريع الجديد، الذى سيعمل على الحد من تكرار الحوادث وتفادى الأخطاء المرورية التى تحدث داخل المدن.