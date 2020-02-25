الكشف على 1115 حالة خلال القافلة الطبية بنجع حمادي

صرّح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة، بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا، قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الخضيرات بمدينة نجع حمادى، يومىّ 23 و24 فبراير، في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لا سيما الأكثر احتياجا منها‪.و‪ أوضح "الداودى"، في بيان لمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1115 حالة، بواقع 252 من الأطفال 246 باطنة، 165 عظام، 136 رمد، 133 جلدية، 100 صدر، 45 نساء، 20 تنظيم أسرة، 18 جراحة.وأضاف أنه تم خلال الحملة إجراء فحوصات معملية لعدد 92 حالة، وعمل سونار لعدد 15 حالة، وعمل أشعة عادية لعدد 28 حالة، وأكد الداودى أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا.