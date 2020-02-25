رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1115 حالة خلال القافلة الطبية بنجع حمادي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:14 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
قنا: إسلام البكري
طباعة
صرّح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة، بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا، قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الخضيرات بمدينة نجع حمادى، يومىّ 23 و24 فبراير، في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لا سيما الأكثر احتياجا منها‪.

و‪ أوضح "الداودى"، في بيان لمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1115 حالة، بواقع 252 من الأطفال 246 باطنة، 165 عظام، 136 رمد، 133 جلدية، 100 صدر، 45 نساء، 20 تنظيم أسرة، 18 جراحة.

وأضاف أنه تم خلال الحملة إجراء فحوصات معملية لعدد 92 حالة، وعمل سونار لعدد 15 حالة، وعمل أشعة عادية لعدد 28 حالة، وأكد الداودى أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز التنبؤ: استمرار هطول الأمطار بغزارة اليوم

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

على غزلان يكشف حقيقة ارتباطه بمنة عرفة

رئيس الوزراء يعطل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

«الحداثة المتجددة».. محاولةٌ لتبيان ما يُشكِّل خاصية الحداثة

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن التنوع البيولوجى

«عبدالدايم»: مهرجان دندرة يجسد اهتمام الدولة بالصعيد

«ثقافة الجيزة» تناقش دور المرأة فى المجتمع عبر العصور