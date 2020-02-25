العراق تطلب من مواطنيها عدم السفر لـ«النجف»

حثت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها، على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ، بسبب تفشي فيروس كورنا الخطير، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".وحذرت وزارة الصحة العراقية، من تجنب عقد المؤتمرات والاحتفالات وأي تجمعات عامة أخرى "غير ضرورية".أعلنت العراق، أمس، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الخطيرعلى أرضها، وتعود الإصابة لطالب إيراني.وأغلقت العراق، أمس الإثنين، المعابر الحدودية مع إيران، وأوقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.وأصبحت إيران، البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، خارج الصين، بعد وفاة 8 مصابين.واعتمدت الدول المجاورة لإيران إجراءات حازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر أراضيها، وذلك بإغلاق الحدود مع البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس، خارج الصين.