رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تطلب من مواطنيها عدم السفر لـ«النجف»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:15 ص
النجف
النجف
هبه محمد
طباعة
حثت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها، على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ، بسبب تفشي فيروس كورنا الخطير، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".

وحذرت وزارة الصحة العراقية، من تجنب عقد المؤتمرات والاحتفالات وأي تجمعات عامة أخرى "غير ضرورية".

أعلنت العراق، أمس، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الخطيرعلى أرضها، وتعود الإصابة لطالب إيراني.

وأغلقت العراق، أمس الإثنين، المعابر الحدودية مع إيران، وأوقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.

وأصبحت إيران، البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، خارج الصين، بعد وفاة 8 مصابين.

واعتمدت الدول المجاورة لإيران إجراءات حازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر أراضيها، وذلك بإغلاق الحدود مع البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس، خارج الصين.

موضوعات متعلقة

مركز التنبؤ: استمرار هطول الأمطار بغزارة اليوم

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

الأمن ينقذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار من أعلى كوبرى أكتوبر

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

«العنف المجتمعي وكيفية محاصرته» بثقافة القليوبية

وزيرة الثقافة تفتتح أعمال الدورة الــ41 للمعرض العام

اليوم.. ورشة «فن العرائس» بمكتبة الحضارة الإسلامية

7 مصريين ضمن الفائزين بجوائز راشد بن حمد للإبداع