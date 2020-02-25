تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- على تراجع، مدعومة بالهبوط الواضح لأسواق المال العالمية والعربية والإقليمية.وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق"إى جى ركس 30" بنسبة 18. 0%، بما يعادل 25 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 13416 نقطة.كما تراجع المؤشر الثانوى "رى جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 06. 0%، بما يعادل 77. 0 نقطة، ليسجل مستوى 1215 نقطة، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها نحو 18 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 6.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 723 صفقة بيع وشراء.