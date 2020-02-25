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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لأول مرة.. مصر تصدِّر موالح وتمور للأرجنتين وأستراليا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:10 ص
تمور
تمور
عبدالناصرمحمد
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تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اليوم الثلاثاء، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي بدول العالم المختلفة، وكذلك التوافق مع اشتراطات الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات المصرية الزراعية لتلك الأسواق.

وقال القصير إن الحجر الزراعي نجح في فتح سوق الموالح بدولة الأرجنتين أمام الصادرات المصرية لأول مرة وأيضًا فتح السوق الأسترالي أمام التمور المصرية.

وأضاف القصير أن فتح الأسواق الأرجنتينية والأسترالية جاء بعد عملية تفاوض طويلة اشتملت استقبال وفود فنية من الدولتين وزيارات ميدانية للاطلاع على نظام الإنتاج والتصدير والفحص الحجري لتلبية اشتراطات الصحة النباتية للدولتين.

وتوجت هذه الجهود بالنجاح وبناء عليه تم إصدار التعليمات الفنية للبدء في التصدير بالفعل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات لما لذلك من أبعاد متعددة المحاور في دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي الأجنبي.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية والتي تشهد حاليًا طفرة كبيرة وتغزو معظم الأسواق العالمية مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي.

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