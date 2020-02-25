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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

84 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:09 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخطير؛ ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 977 حالة، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق، قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية، السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة عقد في العاصمة سول.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب في وفاة سبعة مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 77 ألف شخص، وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 في الصين منذ ظهوره، في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية في آسيا أيضًا.

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