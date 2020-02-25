رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

570 مليون دولار استثمارات كورية في مصر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:08 ص
وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة
دعاء أبو العزم
طباعة
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاتفاق مع الحكومة الكورية على تشكيل فريق عمل من الخبراء بالبلدين لبحث إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل كافة مجالات التعاون المشترك، بما فيها قطاعات التجارة والصناعة والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع يو ميونج هي، وزيرة التجارة الكورية، والوفد المرافق لها، والتي استعرضت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنمية التعاون التجاري والصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية.

حضر اللقاء، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وطارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، ويون يوتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وقالت الوزيرة، إن مصر وكوريا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات الكورية الكبيرة في مجالات تطوير الجامعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ونقل الخبرات الصناعية الكورية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت جامع، إلى أن تجربة التعاون الرائدة بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت العديد من النتائج الإيجابية لتنمية هذا القطاع الحيوي بكلا البلدين، مشيرةً إلى أنه يجري حاليا إعداد مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال، وذلك تمهيدا لتوقيعهما خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفت جامع، إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع الجانب الكوري لتعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء التجمعات الصناعية وتصنيع أجهزة ومعدات لتنمية القطاع الزراعي في مصر، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والخدمات للاستثمارات العاملة بالسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الكورية، لا سيما وأنها توفر الكثير من فرص العمل والخبرات والتكنولوجيات الصناعية لتطوير الصناعة المصرية.

وقالت الوزيرة، إن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي مليار و595 مليون دولار، مضيفة أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل السلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الطبية.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعطل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار.. والقاهرة 10 درجات

رغدة لـ«الدستور»: ابن هالة فؤاد ضيّع مقتنيات الإمبراطور (فيديو)

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

«العنف المجتمعي وكيفية محاصرته» بثقافة القليوبية

وزيرة الثقافة تفتتح أعمال الدورة الــ41 للمعرض العام

اليوم.. ورشة «فن العرائس» بمكتبة الحضارة الإسلامية

7 مصريين ضمن الفائزين بجوائز راشد بن حمد للإبداع