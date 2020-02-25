570 مليون دولار استثمارات كورية في مصر

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاتفاق مع الحكومة الكورية على تشكيل فريق عمل من الخبراء بالبلدين لبحث إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل كافة مجالات التعاون المشترك، بما فيها قطاعات التجارة والصناعة والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع يو ميونج هي، وزيرة التجارة الكورية، والوفد المرافق لها، والتي استعرضت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنمية التعاون التجاري والصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية.حضر اللقاء، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وطارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، ويون يوتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.وقالت الوزيرة، إن مصر وكوريا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات الكورية الكبيرة في مجالات تطوير الجامعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ونقل الخبرات الصناعية الكورية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأشارت جامع، إلى أن تجربة التعاون الرائدة بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت العديد من النتائج الإيجابية لتنمية هذا القطاع الحيوي بكلا البلدين، مشيرةً إلى أنه يجري حاليا إعداد مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال، وذلك تمهيدا لتوقيعهما خلال الفترة القريبة المقبلة.ولفت جامع، إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع الجانب الكوري لتعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء التجمعات الصناعية وتصنيع أجهزة ومعدات لتنمية القطاع الزراعي في مصر، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والخدمات للاستثمارات العاملة بالسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الكورية، لا سيما وأنها توفر الكثير من فرص العمل والخبرات والتكنولوجيات الصناعية لتطوير الصناعة المصرية.وقالت الوزيرة، إن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي مليار و595 مليون دولار، مضيفة أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل السلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الطبية.