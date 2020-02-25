واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.أسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4790 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1876 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و224 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و4 دراجات نارية مخالفة، و8 مخالفات "موقف عشوائي"، و55 مخالفة شروط الترخيص، و13 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.