كورونا يمدد حظر دخول المسافرين القادمين من 6 دول للعراق

مدد العراق، اليوم الثلاثاء، حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا الخطير، وفقًا لـ "سكاي نيوز".شدد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات بشأن فيروس "كورونا".وأوضح مكتب الرئيس العراقي - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن صالح بحث مع وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الصحة لمنع دخول الحالات الوبائية وانتشارها مثل فيروس كورونا.وأكد صالح ضرورة إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لمواجهة الأمراض الانتقالية، وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لمنع دخول وباء كورونا إلى البلاد، مشددًا على ضرورة تطوير أداء المراكز والمؤسسات الصحية، واتخاذ كافة الاحترازات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين.من جانبه، استعرض وزير الصحة خطط الوزارة لمواجهة خطر فيروس كورونا والخطوات المتخذة لحماية المواطنين من التعرض لهذا الوباء من خلال توفير البيئة الصحية الملائمة.أعلنت العراق، أمس، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الخطيرعلى أرضها، وتعود الإصابة لطالب إيراني.وأغلقت العراق، المعابر الحدودية مع إيران، وأوقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.